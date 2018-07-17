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Назарбаеву показали, как делают запасные части автомобилей

Также президенту были продемонстрированы образцы готовой продукции, поставляемой на внутренний и зарубежный рынки.

Фото : akorda.kz17 июля 2018, 14:07

Глава государства Нурсултан Назарбаев сегодня прибыл в Павлодар с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Он посетил ТОО "GiessenHaus". Глава государства ознакомился с технологическим процессом производства легированного алюминия и легкосплавных автомобильных дисков.

Кроме того, в ходе посещения Президент Казахстана был проинформирован об индустриальных проектах, реализуемых на территории свободной экономической зоны "Павлодар".

Нурсултану Назарбаеву также были представлены образцы произведенной продукции, в том числе радиаторы отопления, запасные части для автомобилей, колесные пары для железнодорожных вагонов.

Также он посетил АО "Казэнергокабель". В ходе посещения глава государства ознакомился с технологией производства кабельно-проводниковой продукции и перспективами развития предприятия.

Президенту Казахстана также были продемонстрированы образцы готовой продукции, поставляемой на внутренний и зарубежный рынки.


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