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Сколько денег на одежду тратит Меган Маркл

Наряды для двухдневной поездки в Ирландию обошлись в 36 тысяч долларов.

Фото : Peter Morrison / AP17 июля 2018, 15:14

Подсчитана сумма, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.

В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera. По данным издания, общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.

Так, например, наряды для двухдневной поездки в Ирландию, которая состоялась 10 и 11 июля, обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодевалась по три раза в день.

Ранее, 11 июля, жену принца Гарри сфотографировали в сером платье Rolan Mouret с вырезом и в классических туфлях-лодочках Manolo Blahnik. Внимание поклонников привлекли очертания бюстгальтера Маркл, которые они заметили под серым облегающим нарядом. Пользователи Twitter наводнили соцсеть постами о неправильно подобранном белье.


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