Назарбаев: Необходимо построить четвертый НПЗ

Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку.

Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область глава государства ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода, на котором прошла глубокая технологическая модернизация и осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках Карты индустриализации Казахстана.

Нурсултана Назарбаева информировали о том, что модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5. Построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.

Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.

Президент Казахстана отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.

Обращаясь к молодым работникам предприятия, Нурсултан Назарбаев напомнил, что Павлодарский нефтеперерабатывающий завод - последний из построенных при Советском Союзе заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием.

- Вы работаете на самом современном заводе. Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства, и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы, - сказал глава государства.

Молодые специалисты, в свою очередь, поблагодарили президента Казахстана за возможность получить образование в лучших вузах мира по программе «Болашак» и применить свои знания на практике.

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