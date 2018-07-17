Тест на девственность невесты стал причиной самоубийства ее родителей

Единственная свидетельница событий – спасенная таксистами девушка, находится в очень подавленном состоянии и не может внятно отвечать на вопросы.

В городе Канибадаме на севере Таджикистана расследуется самоубийство супружеской четы 42-летних Муродджона и Шоирахон Ганиевых. Сообщается, что супруги свели счеты с жизнью за месяц до свадьбы своей дочери из-за того что их 19-летняя дочь не прошла тест на девственность. Девушка тоже собиралась броситься в канал, но в последний момент ее спасли очевидцы, сообщает "Ахбор".



Источник в прокуратуре города Канибадама сообщил, что житель сельсовета Пулодон Муроджон Ганиев в ночь с 13 на 14 июля повесился в своем доме. «Рано утром 14 июля его жена Шоирахон Ганиева и 19-летняя дочь выехали на такси к Ферганскому каналу с целью утопиться. Водители такси, находящиеся недалеко от места происшествия, сумели спасти только девушку», рассказал источник. Муроджону Ганиеву и Шоирахону Ганиевой было по 42 года.

Прокуратура начала расследование по факту самоубийства супружеской четы. Что их подтолкнуло на такой шаг, пока неизвестно, говорят следователи. Единственная свидетельница событий – спасенная таксистами девушка, находится в очень подавленном состоянии и не может внятно отвечать на вопросы.

Аюбджон Тохиров, один из работников сельсовета Пулодон, сообщил Радио Озоди, что супруги были похоронены 16 июля. «Причина самоубийства мне неизвестна. Насколько мне известно, Муроджон и Шоирахон готовились к свадьбе дочери, которая должна была состояться 13 августа. Жених находится на заработках в России», сказал он.

Тем временем, Махмуди Ашурмахмад, журналист из Канибадама, на своей страничке в Фейсбуке сообщил, что супруги свели счеты с жизнью из-за того, что предварительное медицинское обследование показало – их дочь не девственница», пишет местный журналист.

В Таджикистане желающие зарегистрировать брак должны пройти медицинское обследование и предоставлять в ЗАГС медсправку о состоянии здоровья. Больным ВИЧ, гепатитом или другими заболеваниями не смогут запретить жениться и выходить замуж.

В прошлом году жителей Таджикистана поверг в шок случай самоубийства 18-летней Раджабби Хуршед. Она познакомилась с мужем, 24-летним Зафаром Пировым в день свадьбы. Спор о девственности невесты возник в первую брачную ночь. Муж усомнился в целомудрии невесты и дважды возил ее на экспертизу в столицу. Но и после того, как повторная экспертиза доказала девственность Раджабби до свадьбы, упреки и угрозы были частью семейной жизни молодой пары. Через сорок дней после свадьбы девушка решилась на самоубийство - она выпила «смертельную дозу уксуса», как написано в официальных документах. Ее увезли в больницу, но врачи оказались бессильны - у Раджабби отказали почки.

Позже Зафар Пиров был приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги.

В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, а в случае обнаружения в первую брачную ночь отсутствия невинности, ее с позором выставляют за дверь. Таких девушек обычно не принимают потом и родители, а их честь и репутация остается запятнанной на всю жизнь. Сексуальные связи до и вне брака считаются распутством и большим грехом в исламе.

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