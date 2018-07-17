Более 50 кг наркотиков изъято транспортными полицейскими Казахстана с начала года

Силами территориальных подразделений ДВД на транспорте выявлено 256 фактов незаконного оборота наркотических средств.

В Актобе прошло расширенное совещание под председательством начальника ДВД на транспорте МВД РК полковника полиции Аманжола Кабылова, на котором были обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности департамента в первом полугодии текущего года, а также определены задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечалось на совещании, всего на участке оперативного обслуживания с начала года зарегистрировано 1279 уголовных правонарушений, из них 757 преступлений и 522 проступка. Раскрываемость преступлений составила 75,3%.

«Отмечено, что в результате проводимых комплексных организационно-практических мер на обслуживаемом участке удалось снизить количество правонарушений на 11%, в том числе небольшой тяжести на 39,7%, особо тяжких на 25%, средней тяжести на 19,4%. Также снижено количество таких преступлений, как хулиганство на 41%, мошенничество на 29%, кражи чужого имущества на 20%», - говорится в сообщении.

Проведена определенная работа по розыску преступников. За отчетный период за совершение преступлений были задержаны 13 уголовных преступников скрывшихся от ОВД, в том числе за пределами Казахстана задержаны 4 преступника.

При этом одним из основных направлений деятельности продолжает оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков. Силами территориальных подразделений ДВД на транспорте выявлено 256 фактов незаконного оборота наркотических средств. Транспортными полицейскими изъято более 50,8 кг различных наркотических средств, в том числе 1 кг 958 гр героина.

Всего за 6 месяцев т.г. к административной ответственности привлечено порядка 29 тыс. правонарушителей.

Подводя итоги совещания, А. Кабылов потребовал от каждого руководителя максимальной самоотдачи при выполнении служебных обязанностей, проявляя высокий уровень профессионализма и компетентности. Также Глава транспортной полиции поставил перед начальниками ЛУ(О)ВД ряд задач по выявлению и раскрытию преступлений, совершенствованию кадровой политики, укреплению служебно-боевой подготовки и профилактики коррупционных правонарушений среди личного состава.

По итогам совещания принято решение, направленное на совершенствование оперативно-служебной деятельности ДВД на транспорте и дальнейшее снижение уровня преступности в обслуживаемых участках.

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