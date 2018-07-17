В Алматы осужден бизнесмен Аблай Габжалилов

Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В Алмалинском районном суде по уголовным делам вынесли приговор бизнесмену Аблаю Габжалилову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О задержании бывшего топ-менеджера АО «Аралтуз» Аблая Габжалилова стало известно в феврале прошлого года. В отношении него расследовалось уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в бюджет при поставках угля. Нарушения выявили за 2011-2012 годы.

По материалам уголовного дела, Аблай Габжалилов открыл на подставных лиц пять подконтрольных ему товариществ. Для контроля за деятельностью четырех товариществ, он стал учредителем и директором ТОО «Евразия Комир Трейд», куда назначил подсудимую Бирмагамбетову главным бухгалтером. Она с целью уклонения от уплаты налогов с предприятий в особо крупном размере не отражала в первичных бухгалтерских документах, в кассовой книге, поступавшие наличные денежные средства от реализации угля, не заполняла приходные и расходные ордера.

«Внося в бухгалтерскую документацию заведомо ложную информацию о хозяйственной и финансовой деятельности товариществ, подсудимые уклонились от уплаты налогов, а именно КПН в сумме 1 566 459 674,60 тенге и НДС в размере 764 576 425 тенге», - говорится в приговоре суда.

Суд признал Аблая Габжалилова виновным по статье 222 (Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет с организаций) ч.3 УК, и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 3 года. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, вещественные доказательства - 540 тысяч 750 долларов США и 163 тысячи 080 тенге, изъятые у Аблая Габжалилова в ходе досудебного расследования, обращены в доход государства. По мнению суда, эти деньги являлись неучтенными средствами, то есть были нажиты преступным путем.

Вместе с тем суд оправдал Габжалилова по статье 235 УК РК «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней».

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