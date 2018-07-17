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"Ненужные бронечесалки": в Раде раскритиковали украинское оружие

По его словам, президент Украины Петр Порошенко таким образом обеспечивает армию "ненужными бронечесалками и неработающими минометами", наживаясь на подобных махинациях.

Фото : РИА Новости17 июля 2018, 16:01

Ситуация с вооружением украинской армии является катастрофической. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью телеканалу ZIK.

По его словам, износ оружия, оставшегося на Украине с советских времен, уже близок к критическому, а необходимая техника не производится из-за коррупции, пишет РИА Новости.

При этом, отметил Билецкий, киевская элита предпочитает не воровать на госзаказах, а отмывать деньги на военной промышленности, передавая производство собственным частным компаниям.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко таким образом обеспечивает армию "ненужными бронечесалками и неработающими минометами", наживаясь на подобных махинациях.

"Производится не то, что нужно, а то, что может произвести частная компания", — заключил Билецкий.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот". Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.


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