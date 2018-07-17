В лагерях после гибели ребенка в Акколе будут проведены проверки

Министерство образования и науки совместно с комитетом по правам детей будет принимать меры после данного инцидента.

После утопления ребенка в Акколе может провести внеплановые проверки в детских лагерях министерство образования и науки, сообщила вице-министр этого ведомства Бибигуль Асылова, передает Спутник.

"По утоплению ребенка — мы с заинтересованными органами изучаем конкретно каждый случай. Мы, местные исполнительные органы и комитет по правам детей, будем принимать меры", – сказала она.

Министр пояснила, что детские лагеря относятся к нелицензированному виду деятельности. Поэтому пути проведения таких проверок необходимо проработать.

"Эта организация относится к дополнительным видам образования. То есть это различные виды кружков, лагерей, в том числе языковые центры. В основном туда вовлекается бизнес, и поэтому они – саморегулируемые организации. По проверке — нужно будет рассмотреть со всех сторон. Прежде чем открывается сезон, Комитет общественного здравоохранения получает разрешение. Ответственность лежит на учредителях и хозяевах этой организации дополнительного образования ", – пояснила Асылова.

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Также она прокомментировала ход расследования смерти пятнадцатилетнего мальчика. Он утонул девятого июля в детском оздоровительном лагере "Арман" в Акмолинской области, близ города Акколь. На теле ребенка обнаружены синяки и ссадины.

"Соответствующие органы ведут расследование. ДВД области выясняет, соответственно, этот вопрос на контроле МВД. Мы сотрудничаем с ними", – сообщила Асылова.

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