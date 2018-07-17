Назарбаев отметил положительные изменения в Павлодарской области

В области есть большой потенциал в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства - президент.

Президент провел совещание по вопросам социально-экономического развития Павлодарской области, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Открывая совещание, глава государства отметил, что руководством области проводится определенная работа, и наблюдаются положительные изменения.

- Я сегодня побывал на предприятиях, пообщался с людьми, почувствовал настроение народа. Промышленность в структуре экономики области занимает практически 50%. Это – высокий показатель среди регионов Казахстана, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Говоря о выгодном географическом положении области, президент Казахстана акцентировал внимание на том, что Павлодарский регион граничит с промышленно развитыми областями Российской Федерации.

- В области есть большой потенциал в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, - указал глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах инфраструктурного развития и строительства соответствующих объектов.

- Астану и Павлодар связывает автобан первого класса. Теперь поездка занимает не пять-шесть часов, а три. Расширяется транзитный потенциал области, - отметил президент Казахстана.

Обращаясь к предпринимателям, глава государства обратил внимание на вопросы глубокой переработки сырья и выпуска конкурентоспособной продукции.

- Сегодня я ознакомился с деятельностью компаний по производству алюминиевой, кабельной продукции и других предприятий. Нам нужно подумать над производством стройматериалов, оконных рам, посуды, фольги из алюминия. Именно сюда необходимо вкладывать инвестиции и прилагать усилия, - призвал Нурсултан Назарбаев.

В ходе совещания аким Павлодарской области Болат Бакауов проинформировал президента Казахстана о социально-экономическом развитии области и реализации проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру» и «Пяти социальных инициатив Президента».

- По итогам 2017 года, валовой продукт области впервые превысил 2 триллиона тенге и вырос на 3,6%. По итогам первого полугодия текущего года, объем промышленности увеличился на 4.6%. Выполняется Ваше поручение по цифровизации промышленных процессов на предприятиях области. На технологическое перевооружение направлено более 200 миллиардов тенге, - доложил аким области.

По результатам совещания глава государства дал конкретные поручения по внедрению в производство «зеленых технологий», продемонстрированных в ходе международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», развитию малого и среднего бизнеса, приграничной торговли с областями РФ, раскрытию потенциала туристического кластера региона, развитию животноводства и орошаемого земледелия.

В совещании также приняли участие руководитель Администрации президента А.Джаксыбеков, первый заместитель премьер-министра А.Мамин, министр энергетики К.Бозумбаев, представители государственных органов, руководители крупных производственных предприятий, в том числе А.Машкевич - председатель совета директоров ERG, Д.Сыздыков - председатель совета директоров ТОО «Проммашкомплект», А.Терентьев - генеральный директор ТОО «Стальмонтаж», О.Крук - генеральный директор АО «Казэнергокабель» и другие.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил Павлодарскую областную объединенную универсальную научную библиотеку им.С.Торайгырова, где были презентованы специализированное оборудование для читателей с ограниченными возможностями, проекты по цифровизации сферы образования и здравоохранения, а также выставочный зал проектного офиса «Рухани жаңғыру».

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