За взятку осудили экс-директора центра реабилитации «Бурабай»

Для оказания общего покровительства и беспрепятственного выполнения договорных обязательств экс-директор потребовал «откат».

К 3,6 годам лишения свободы приговорил Бурабайский районный суд Акмолинской области 38-летнего экс-директора РГП на ПХВ «Республиканский центр реабилитации «Бурабай» за получение 5-миллионной взятки от предпринимательницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По материалам суда, по итогам госзакупок между РГП на ПХВ «Республиканский центр реабилитации «Бурабай» Министерства здравоохранения Республики Казахстан и неким ИП был заключен договор по обеспечению питанием пациентов центра на сумму 105 304 775 тенге.

После того, как руководитель ИП осмотрела помещение столовой, экс-директор отметил в разговоре с ней, что в случае поступления трех жалоб от пациентов на качество питания, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Для оказания им общего покровительства и беспрепятственного выполнения ею договорных обязательств он потребовал «откат» - 10% от общей суммы договора, то есть 10 000 000 тенге. Предпринимательница согласилась, но в связи с затрудненным финансовым положением попросила снизить сумму до 5% - 5 000 000 тенге.

Между тем, женщина обратилась в антикоррупционную службу, сотрудники которой вручили ей записывающую технику, а также денежные средства на общую сумму 5 млн тенге, из которых 4 470 000 тенге были муляжом. В назначенный день экс-директор со своим заместителем по медицинской части на автомашине последнего приехали в кафе города Щучинска для встречи с предпринимательницей. В ходе ужина они обсудили условия предоставления услуг по обеспечению питанием пациентов. Мужчина старался скрыть свои преступные действия от коллеги - заместителя, а позже, попросив у него ключи от машины, сказал предпринимательнице положить деньги на заднее пассажирское сиденье авто.

Мужчины направились в Бурабай, где и были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы. В ходе осмотра в автомашине были обнаружены и изъяты деньги, ранее врученные для передачи в качестве взятки. Процессуальным соглашением экс-директор признал себя виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 366 УК РК). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать государственные должности.

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