Мишель Обама в мини-шортах станцевала на концерте Бейонсе в Париж

На концерт своего кумира экс-первая леди пришла в белом топе и мини-шортах того же цвета. На наш взгляд, это идеальный вариант, чтобы плясать под хиты Бейонсе.

Масштабное шоу Бейонсе и Джей-Зи On the Road II захотели увидеть не только рядовые поклонники, но и их звезды. На днях на концерте в Париже была замечена Мишель Обама — экс-первая леди США не стеснялась демонстрировать эмоции.

Вот уже больше месяца Бейонсе и Джей-Зи путешествуют по Европе с концертным туром On The Run II. Впереди у звездной семьи насыщенная программа в Северной Америке, однако большая часть фанатов не пожалела средств, чтобы увидеть шоу как можно раньше. Среди них оказалась и 54-летняя Мишель Обама.

Экс-первая леди посетила концерт Бейонсе в Париже, который прошел 14 июля. Известно, что на мероприятие Мишель пришла вместе с дочерью, а затем переместилась ближе к сцене, где зажигала вместе с мамой поп-дивы Тиной Ноулз. Видео того, как танцует супруга Барака Обамы, быстро попало в социальные сети. Интернет-пользователи остались в восторге от раскрепощенной Мишель Обамы и написали в ее адрес множество комплиментов. Отдельно хотим отметить наряд Обамы.

Многие помнят скромные платья, которые она демонстрировала во время президентского срока своего мужа. Теперь Мишель не нужно соблюдать протокол. На концерт своего кумира экс-первая леди пришла в белом топе и мини-шортах того же цвета. На наш взгляд, это идеальный вариант, чтобы плясать под хиты Бейонсе.

Источник: © Woman.ru

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