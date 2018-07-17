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Мусорящих астанчан сравнили с японскими болельщиками

Если, в Астане на какой либо матч, не впустят с едой/напитками на Барыс Арену, знайте, мы все это заслужили

Фото : РИА Новости17 июля 2018, 17:23

Жителей Астаны сравнили с убирающими за собой японскими болельщиками на ЧМ-2018, передает Zakon.kz.

"Восхитились японскими болельщиками, одарили овациями, и гордостью за то, что мы их похвалили. Если в Астане на какой-либо матч не впустят с едой/напитками на Барыс Арену, знайте, мы все это заслужили. Каждый из нас это заслужил", - написал в Facebook Аян Зубанеев, приложив фотографию стадиона в Астане.

Японские болельщики после матча чемпионата мира по футболу убрали за собой весь мусор с трибун. После поражения сборной Японии команда дочиста убралась в раздевалке и оставила записку "Спасибо".


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