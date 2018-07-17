Абаев: 87% школ имеют доступ к Интернету

Также министр рассказал, что разработано более 20 видов мобильных приложений.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о достижениях разработанной карты быстрых побед в сфере цифровизации за первое полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, к примеру, не менее 87% школ имеют доступ к сети интернет, а разрыв в уровне знаний между городскими и сельскими учениками сократился почти на 30%. Благодаря оптимизации и автоматизации госуслуг срок по ним сократился в некоторых случаях до 3 раз, а медицинские информационные системы внедрены во всех медорганизациях областного значения. В рамках использования электронных медкарт и отказа от бумажного носителя полностью исключен фактор потери медицинских карт, тем самым оптимизирована работа регистратуры», - сообщил министр, выступая с докладом на заседании правительства РК.

По его словам, в части внедрения системы Генеральной прокуратуры, единого реестра административных правонарушений, в почти каждом регионе имеется не менее 300 планшетов для сотрудников. С их помощью они составляют электронные протоколы за нарушения правил дорожного движения.

В регионах, как отметил Д.Абаев, разработано более 20 видов мобильных приложений. С их помощью обеспечиваются коммуникации с населением, в том числе сервисы по рассылке информационных сообщений, получение жалоб и заявок, голосование за деятельность акимата.

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