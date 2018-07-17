В Казани украли мешочек с бриллиантами на 100 миллионов рублей

По словам потерпевшего, вес пропавшего мешочка — 1,5-2 килограмма, размеры — примерно 15 на 20 сантиметров.

В Казани у владельца ювелирной фирмы похитили мешочек с бриллиантами на 100 миллионов рублей. Об этом во вторник, 17 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Потерпевший обратился с заявлением 15 июля. По его словам, кража была совершена во время погрузки вещей, в которой принимали участие посторонние лица. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"), устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал он.

По словам потерпевшего, вес пропавшего мешочка — 1,5-2 килограмма, размеры — примерно 15 на 20 сантиметров. Общая сумма ущерба составила около 100 миллионов рублей.

7 мая стало известно, что жена бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» 19-летняя Лиза Адаменко лишилась кольца за миллионы рублей, пока спала в подъезде своего дома в Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!