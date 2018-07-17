Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Жителей одних регионов ожидают дожди и грозы, а других – сильная жара и пыльные бури.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью 18 июля в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь, порывы юго- восточного ветра 18 м/с. Местами гроза.

В городе Актобе: 18 июля временами дождь, гроза.

Днем 18-20 июля в Жамбылской области ожидается сильная жара 38°С.

Днем 18 июля сохраняются на большей части в Кызылординской области сильная жара до 420С, утром и днем местами северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем 18 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер юго-восточный при грозе 15-20 м/с. Температуры воздуха местами до 36 градусов.

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