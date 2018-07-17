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В Алматы полицейские поймали водителя, насмерть сбившего пешехода

Мужчина сбил пешехода и оставил его умирать на дороге.

Фото : ДВД Алматы17 июля 2018, 17:51

В МПС Алматы задержали водителя, который 16 июля сбил пешехода и скрылся с места преступления на проспекте Райымбека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как выяснилось, мужчина даже не пытался оказать пострадавшему первую помощь и просто уехал с места ДТП.

"По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан гражданин А., 1994 года рождения, который, управляя автомашиной марки wolksvagen, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, сбил 28-летнего мужчину и оставил его умирать, даже не предприняв попытки оказания первой помощи. И уже под утро в ходе оперативных и розыскных мероприятий автотранспорт с явными признаками ДТП обнаружен по месту жительства водителя, во дворе одного из домов поселка Кемертоган, Карасайского района", - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Разбитый автомобиль приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.


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