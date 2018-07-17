Соперник Головкина Альварес вылетел из десятки лучших боксеров
Геннадий Головкин занимает третье место рейтинга.
Популярный британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
Первая тройка осталась без изменений: лидирует украинец Василий Ломаченко, второе место принадлежит американцу Теренсу Кроуфорду, третий — представитель Казахстана Геннадий Головкин.
Примечательно, что в новом выпуске на понижение пошел соперник GGG по бою 15 сентября Сауль «Канело» Альварес — с седьмого до 13-го места.
Первая десятка табеля о рангах выглядит следующим образом:
1 (1). Василий Ломаченко (Украина)
2 (2). Теренс Кроуфорд (США)
3 (3). Геннадий Головкин (Казахстан)
4 (4). Майки Гарсия (США)
5 (22). Мэнни Пакьяо (Филиппины)
6 (5). Наоя Иноуэ (Япония)
7 (6). Энтони Джошуа (Великобритания)
8 (8). Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)
9 (9). Лео Санта Круз (Мексика)
10 (10). Ваенхонг Менайотин (Таиланд).