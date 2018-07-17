Соперник Головкина Альварес вылетел из десятки лучших боксеров

Популярный британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Первая тройка осталась без изменений: лидирует украинец Василий Ломаченко, второе место принадлежит американцу Теренсу Кроуфорду, третий — представитель Казахстана Геннадий Головкин.

Примечательно, что в новом выпуске на понижение пошел соперник GGG по бою 15 сентября Сауль «Канело» Альварес — с седьмого до 13-го места.

Первая десятка табеля о рангах выглядит следующим образом:

1 (1). Василий Ломаченко (Украина)

2 (2). Теренс Кроуфорд (США)

3 (3). Геннадий Головкин (Казахстан)

4 (4). Майки Гарсия (США)

5 (22). Мэнни Пакьяо (Филиппины)

6 (5). Наоя Иноуэ (Япония)

7 (6). Энтони Джошуа (Великобритания)

8 (8). Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

9 (9). Лео Санта Круз (Мексика)

10 (10). Ваенхонг Менайотин (Таиланд).