В Алматы прекратили работу 15 троллейбусов

На одном из маршрутов оборвался трос.

В Алматы из-за обрыва троса временно не работают 15 троллейбусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что на пересечении проспекта Абая с улицей Утеген батыра стоят порядка 15 троллейбусов.

«На один час отключены линии троллейбуса. Так как оборван продольный поперечный трос, что мешает передвижению троллейбусов по маршруту. На место аварии выехала 2-я бригада», - говорит директор ТОО Green Bus Бауыржан Кулишев.

Также он отметил, что после устранения причины, троллейбусы возобновят движение по маршруту.

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