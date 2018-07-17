В Казахстане стартовал военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

На церемонии открытия были продемонстрированы показательные выступления подразделения Вооруженных Сил РК.

Сегодня на полигоне учебного центра «Спасск» Карагандинской области состоялась торжественная церемония открытия четвертого республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», посвященного 20-летию Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Торжественную церемонию сбора открыла государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова.

«Радует позитивный настрой и желание молодежи, которая стремится связать свою жизнь с Армией. Вы достойно встанете в один ряд с защитниками Отечества, избравшими эту сложную и одновременно почетную профессию. Хочу пожелать вам успехов в соревнованиях, бодрости духа, не терять надежды на победу в честной и упорной борьбе. Постоянно совершенствуйтесь, стремитесь приобрести знания, умения и навыки, которые вам пригодятся в будущем», - отметила Гульшара Абдыкаликова в своем выступлении.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, депутаты Парламента РК, ветераны Вооруженных Сил РК и приглашенные гости. Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» проходит под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майора Мухамеджана Таласова.

На церемонии открытия юным патриотам продемонстрировали показательные выступления подразделения Вооруженных Сил РК, которые провели специальную операцию по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования в базовом районе. Также состоялся праздничный концерт и флешмоб, приуроченный 20-летию Астаны.

В этом году в мероприятии примут участие более 600 участников, в числе которых воспитанники военно-патриотических клубов, победители областных (городских) военно-патриотических сборов со всех регионов страны, республиканских школ «Жас Ұлан» и областных военных школ-интернатов.

Особенность нынешнего года - участие воспитанников военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, а также Пограничной службы КНБ РК.

В этом году в насыщенную программу сбора включены интерактивная встреча участников с представителями видов Вооруженных Сил «Ұлы дала әскері – «Мәңгілік Ел» тірегі!», интеллектуальная игра «Айбын дарыны», конкурс по робототехнике «Мой робот», увлекательный вечер у костра «Айбын жалыны», встреча с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана», а также мега арт-фестиваль «Голосящий Айбын». Особое место в программе занимают многочисленные военно-прикладные состязания по военно-прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки. Также в рамках сбора состоится открытие аллеи «Айбын достық мекені».

Следует отметить, что в ходе мероприятия участники пройдут уникальную школу подготовки к армейским будням, увидят современные образцы военной техники и вооружения казахстанской армии, испытают свои силы и возможности, а также обретут новых друзей и единомышленников.

«Айбын-2018» продлится до 21 июля текущего года.

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