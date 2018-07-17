Россия и Казахстан запустят новую ракету

С ее помощью планируется выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

"Роскосмос" подписал с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" контракт на создание новой ракеты среднего класса "Союз-5", сообщил журналистам во вторник и.о. первого заместителя главы "Роскосмоса" Николай Севастьянов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня подписан контракт на создание ракеты "Союз-5". Данная ракета планируется создаваться на известном советском двигателе РД-171. Эта ракета будет двухступенчатая, и стартовать она будет с Байконура в рамках совместного проекта с казахстанской стороной с существующей стартовой площадки для ракет "Зенит"", — сказал Севастьянов.

По его словам, с помощью нее планируется выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

Документ был подписан в присутствии генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и.о. его первого зама Николаем Севастьяновым и и.о. гендиректора РКК "Энергия" Сергеем Романовым.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, изготовление летных образцов, а также проведение летных испытаний.

Эти работы РКК "Энергия" должна выполнить в кооперации с предприятиями-соисполнителями, входящими в госкорпорацию "Роскосмос".

Ракета "Союз-5"

Разработка новой российской ракеты среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" прописана в действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. На нее в программе заложено 30 миллиардов рублей. Однако в контракте "Роскосмоса" от февраля 2018 года, размещенном на сайте госзакупок, указана сумма в 52 миллиарда рублей.

Разработка ракеты началась в 2016 году. В мае 2017 года она получила название "Союз-5". В августе 2017 года распоряжением правительства головным разработчиком ракетного комплекса была назначена РКК "Энергия".

Планируется, что эта ракета будет создана на базе технологий российско-украинской ракеты "Зенит", но будет изготавливаться только из российских комплектующих, получит больший по диаметру и длиннее корпус.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ – модернизированные двигатели от ракет "Зенит". На второй — РД-0124М – двигатели от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".

Пуски ракеты планируется проводить с космодрома Байконур со стартового комплекса ракеты "Зенит". Его для этого планируется модернизировать за счет казахстанской стороны. Астана готова вложить в проект 314 миллионов долларов.

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год. В дальнейшем первая ступень ракеты-носителя "Союз-5" должна стать первой ступенью новой российской ракеты сверхтяжелого класса.

В связи с созданием ракеты-носителя "Союз-5" в мае 2017 году была пересмотрена концепция пилотируемых пусков, предполагавшая создание пилотируемой версии ракеты "Ангара" — "Ангара-А5П". Тогда же было решено отложить строительство пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный и проводить пуски нового российского космического корабля "Федерация" с космодрома Байконур.

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