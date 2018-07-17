Полицейские Акмолинской области устроили облаву на водителей дымящих автобусов
С 16 по 18 июля сотрудники полиции проводили проверку автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, перевозящих пассажиров.
Фото : Пресс-служба ДВД Акмолинской области17 июля 2018, 19:14
Полицейские Акмолинской области устроили облаву на водителей дымящих автобусов и нелегальных такси, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
С 16 по 18 июля сотрудники полиции проводили проверку автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, перевозящих пассажиров.
За один день сотрудники Местной полицейской службы ДВД Акмолинской области выявили и пресекли 118 нарушений правил дорожного движения.
«...Чаще всего мы выявляем превышение содержания вредных веществ в отработанных газах автобусов и отсутствие регистрации деятельности в налоговых органах у таксистов...», - рассказал инспектор отдела организаций надзора за дорожным движением управления административной полиции ДВД Акмолинской области страший лейтенант полиции Самат Жумажанов. «...Нарушителей привлекаем к ответственности. Однако главной целью мероприятия является предупреждение и пресечение ДТП с участием пассажирского транспорта. Такие проверки у нас проходят ежедневно, ведь комфорт и безопасность пассажиров для нас на первом месте...», – заверил полицейский.
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