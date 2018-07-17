Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал случай обвинения Нуртаса в покупке гранта

Он заявил, что казахстанские музыканты, получающие образование и одерживающие победы на различных международных конкурсах должны вызывать повод для гордости.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал случай обвинения известных казахстанских артистов Кайрата Нуртаса и Мейрамбека Беспаева в покупке магистерских грантов, передаёт корреспондент BNews.kz.

В ходе официальной встречи с дуэтом домбристов "Бастау" Мухамедиулы воспользовался случаем и заявил, что казахстанские музыканты, получающие образование и одерживающие победы на различных международных конкурсах должны вызывать повод для гордости.

"Недавно была одна статья, что Кайрат Нуртас и Мейрамбек Беспаев поступили в магистратуру и говорили "зачем они учатся, зачем они двигаются?". И даже какая-то критика была. На самом деле, это отрадно, что у наших творческих людей есть жажда знаний. Например, Сакен Майгазиев в академии им. Жургенева учится в докторантуре. Это не так просто - экзамены сдавать. Ну ладно, не скажем, что каждый день они ходят на занятия, сейчас есть онлайн система, есть возможность свободного посещения, но сам факт, что у человека есть жажда знаний. Потому что есть основа", - сказал министр.

Он привёл в пример певца Мейрамбека Беспаева, окончившего Республиканскую музыкальную школу им. Байсеитовой, а также магистратуру Евразийского национального университета им. Гумилёва, отметив хорошее образование артиста.

"А Кайрат Нуртас окончил Эстрадно-цирковой колледж. И он тоже живёт в Астане, окончил Евразийский национальный университет. Это очень хороший показатель, что у творческих людей есть жажда к знаниям, к движению вперёд. А то могли бы сказать, что и так жизнь прекрасна, зачем учиться? И в этом отношении я бы хотел, чтобы мы действительно гордились, что у нас интеллектуальная творческая среда", - сказал Мухамедиулы.

Напомним, в начале июля доцент Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва Мырзантай Жакып обвинил известных казахстанских артистов Мейрамбека Беспаева, Кайрата Нуртаса и Жанар Дугалову в покупке магистерских грантов. По его словам, ежегодно на каждую магистерскую профессию выделяется 10-20 грантов, треть из них присваиваются артистам эстрады. Преподаватель считает это несправедливым, поскольку звёздные студенты не посещают занятия.

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