В столичном департаменте АДГСПК проведен ряд кадровых назначений

Члены конкурсной комиссии учли наличие опыта, необходимых знаний, компетенций и способностей у Жазиры Жылкышиевой и Гульмиры Кабиевой.

Сегодня приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева назначено руководство департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

По итогам конкурсного отбора руководителем департамента АДГСПК по г. Астана назначена Жазира Жылкышиева.

Жазира Жылкышиева родилась в Жалагашский районе Кызылординской области.

Образование:

· Кызылординский педагогический институт (1992). Специальность «Учитель физики»

· Университет «Болашак» (2005)

Трудовой стаж:

· Учитель физики в средней школе № 31 Жалагашского района (1992);

· Заместитель директора средних школ №№ 31 и 202 Жалагашского района по воспитательной работе (1992-2001);

· Главный специалист в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, начальник отдела Кызылординского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (2001-2005);

· Начальник отдела в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, заместитель директора Кызылординского областного департамента внутренней политики (2005-2007);

· Заведующая отделом кадровой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2011);

· Начальник управления занятости и социальных программ Кызылординской области (2011-08.09.2015);

· Начальник Кызылординского областного управления внутренней политики (08.09.2015-02.2016);

· Руководитель департамента по Кызылординской области Министерства по делам государственной службы (02.2016-11.2016);

· Заместитель руководителя, заведующий секретариатом Совета по этике Департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Астана (с 08.11.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Нагрудный знак «Отличник социально-трудовой сферы»;

· Почетная грамота Кызылординской области (08.11.2016)

В результате конкурсного отбора заместителем руководителя департамента АДГСПК по г. Астана назначена Гульмира Кабиева.

Гульмира Кабиева родилась в Павлодарской области.

Образование:

Выпускник Центрально-Азиатского университета по специальности «Финансы и кредит», Казахского института правоведения и международных отношений по специальности «Юриспруденция» и Инновационного Евразийского университета по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовой стаж:

С 2001 по 2010 гг. работала на рядовых должностях отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области.

С 2010-2016 гг. проработала на различных руководящих должностях департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области.

До назначения на должность являлась заместителем руководителя департамента АДГСПК по Павлодарской области.

Также Гульмира Кабиева - руководитель проектного офиса «Protecting business and Investments».

Члены конкурсной комиссии учли наличие опыта, необходимых знаний, компетенций и способностей у назначенцев, а также тот факт, что данные кандидаты прошли все ступени карьерной лестницы, что соответствует действующему на государственной службе принципу меритократии.

Поздравляя Жылкышиеву и Кабиеву, Председатель Агентства Алик Шпекбаев отметил, что их назначение является безусловным доказательством того, что казахстанские женщины очень целеустремленны и активно задействованы в вопросах государственного управления.

«В 2017 году по показателю «экономическое участие и возможности женщин» в гендерном индексе Всемирного экономического форума наша страна заняла 30 место среди 144 стран. Сегодня женщины не только работают врачами, педагогами, бухгалтерами, но и успешно реализуют в качестве руководителей государственную политику в министерствах и акиматах. В Казахстане 55% всех казахстанских госслужащих – это женщины. Из них 29% - руководители высшего звена, от директора департамента до министра. По присутствию женщин на государственной службе мы опередили такие страны ОЭСР, как Италия, Бельгия или Испания», - сказал он.

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