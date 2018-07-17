В Шымкенте ребенок получил огнестрельное ранение
Проводится досудебное расследование.
Фото : Звезда17 июля 2018, 20:31
Арестован подозреваемый в стрельбе в несовершеннолетнего в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД Туркестанской области.
«В Шымкенте факт получения огнестрельного ранения в области ноги несовершеннолетнего зарегистрировали в ЕРДР по статье «Хулиганство» УК РК. Назначены экспертизы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.
Проводится досудебное расследование.
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