В Шымкенте ребенок получил огнестрельное ранение

Проводится досудебное расследование.

Арестован подозреваемый в стрельбе в несовершеннолетнего в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД Туркестанской области.

«В Шымкенте факт получения огнестрельного ранения в области ноги несовершеннолетнего зарегистрировали в ЕРДР по статье «Хулиганство» УК РК. Назначены экспертизы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.

Проводится досудебное расследование.

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