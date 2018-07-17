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В Шымкенте ребенок получил огнестрельное ранение

Проводится досудебное расследование.

Фото : Звезда17 июля 2018, 20:31

Арестован подозреваемый в стрельбе в несовершеннолетнего в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД Туркестанской области.

«В Шымкенте факт получения огнестрельного ранения в области ноги несовершеннолетнего зарегистрировали в ЕРДР по статье «Хулиганство» УК РК. Назначены экспертизы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, назначены экспертизы. Подозреваемый арестован.

Проводится досудебное расследование.


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