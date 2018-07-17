В автобусах Астаны вводят новые правила для пассажиров
В общественном транспорте столицы, через среднюю дверь можно будет проходить инвалидам и пассажирам с колясками.
В общественном транспорте Астаны с 21 июля вводится дифференцированный тариф. Изменениям подверглись и правила посадки и высадки пассажиров, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Астана LRT".
Согласно новым правилам, в автобусах с двумя и более дверьми посадка будет производиться через переднюю дверь. Высадка пассажиров — через все двери, кроме передней.
Средней дверью могут пользоваться люди с ограниченными возможностями и пассажиры с колясками.
Разъяснять новые правила посадки и высадки пассажиров будут кондукторы.
С 21 июля по безналичному платежу (транспортной картой) плата за проезд составит 90 тенге. Те, кто использует наличные, будут вынуждены отдать 180 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!