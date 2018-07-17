Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В автобусах Астаны вводят новые правила для пассажиров

В общественном транспорте столицы, через среднюю дверь можно будет проходить инвалидам и пассажирам с колясками.

Фото : ХЕРСОН Онлайн17 июля 2018, 21:15

В общественном транспорте Астаны с 21 июля вводится дифференцированный тариф. Изменениям подверглись и правила посадки и высадки пассажиров, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Астана LRT".

Согласно новым правилам, в автобусах с двумя и более дверьми посадка будет производиться через переднюю дверь. Высадка пассажиров — через все двери, кроме передней.

Средней дверью могут пользоваться люди с ограниченными возможностями и пассажиры с колясками.

Разъяснять новые правила посадки и высадки пассажиров будут кондукторы.

С 21 июля по безналичному платежу (транспортной картой) плата за проезд составит 90 тенге. Те, кто использует наличные, будут вынуждены отдать 180 тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты