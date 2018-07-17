В автобусах Астаны вводят новые правила для пассажиров

В общественном транспорте столицы, через среднюю дверь можно будет проходить инвалидам и пассажирам с колясками.

В общественном транспорте Астаны с 21 июля вводится дифференцированный тариф. Изменениям подверглись и правила посадки и высадки пассажиров, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Астана LRT".

Согласно новым правилам, в автобусах с двумя и более дверьми посадка будет производиться через переднюю дверь. Высадка пассажиров — через все двери, кроме передней.

Средней дверью могут пользоваться люди с ограниченными возможностями и пассажиры с колясками.

Разъяснять новые правила посадки и высадки пассажиров будут кондукторы.

С 21 июля по безналичному платежу (транспортной картой) плата за проезд составит 90 тенге. Те, кто использует наличные, будут вынуждены отдать 180 тенге.

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