Подполковнику полиции, вымогавшему с подчиненных взятки, огласили приговор

Заместитель начальника Линейного органа внутренних дел на станции «Караганда-Сортировочная» ДВД на транспорте требовал с подчиненной 50 тысяч тенге.

В Октябрьском районном суде №2 огласили приговор подполковнику полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, заместитель начальника Линейного органа внутренних дел на станции «Караганда-Сортировочная» ДВД на транспорте Назымбек Сулейменов требовал с подчиненной 50 тысяч тенге.

«Н.Сулейменову по статье 362 часть 4 пункт 3 «превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц» УК РК назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением занимать должность на госслужбе», - говорится в приговоре суда №2 Октябрьского района Караганды.

Кроме того, согласно статье 49 УК РК Н.Сулейменова лишили звания подполковника полиции. Избранная мера пресечения в виде залога был изменена на задержание под стражу из зала суда. Как пояснили в суде, приговор еще не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!