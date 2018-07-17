Алматинцы живут в доме без удобств, которому больше 80 лет

Три года назад его уже внесли в программу модернизации, но за это время желающих выкупить строение так и не появилось.

В Алматы жители одного из микрорайонов требуют снести их дом! В здании протекает крыша, рушатся стены и гниют полы. Люди уверяют, жить в таких условиях опасно. Двухэтажка может рухнуть в любой момент. Она разменяла восьмой десяток и давно признана ветхой. Уже 10 лет алматинцы добиваются сноса, но пока их лишь внесли в программу модернизации, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Обвалившиеся стены – здесь уже видны гнилые доски, прохудившийся пол, такая же крыша. Сложно поверить, но это подъезд жилого дома на 16 квартир. Постройке уже больше 80 лет. И за все время в ней ни разу не было ремонта.

Роза Рахматуллина осматривает подъезд дома, в котором она родилась и выросла. С каждым годом, говорит женщина, трещин на стенах становится все больше, но дела до этого никому нет.

Плохое состояние дома – это полбеды. В нем нет газа, горячей воды и канализации, удобства во дворе. О своих бедах 16 семей жалуются чиновникам постоянно. Ни продать, ни обменять квартиры они не могут. А потому требуют снести двухэтажку, пока она не рухнула сама. Постройку уже давно признали ветхой.

Ни этот дом, ни земля вокруг инвесторам, по всей видимости, не интересна. Три года назад его уже внесли в программу модернизации, но за это время желающих выкупить строение так и не появилось. Чиновники уверяют, дом обязательно снесут. Как только появятся спонсоры.

- Хорошо бы, если бы по программе ветхого жилья переселили в новое жилье, здесь снесли бы. Это все-таки центр города, железнодорожный вокзал рядом, - говорит Берик Сулькубаев.

- Сроки пока неизвестны, программа сноса ветхого жилья рассчитана до 2020 года, ждем, ожидаем. Пока они не являются участниками программы сноса ветхого жилья. В первую очередь жильцы сами должны обеспечивать надлежащие содержание своего жилого дома. Это тоже является частной собственностью, - считает руководитель отдела ЖКХ аппарата акима Жетысуского района г. Алматы Ермек Баймухамбетов.

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