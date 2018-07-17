Грабитель влез в дом бойца MMA и сразу пожалел об этом
Боец применил свои навыки, сковав движения нарушителя «треугольником».
Фото : The San Diego Union-Tribune17 июля 2018, 23:18
Американский боец смешанного стиля (MMA) Серхио Эрнандес задержал грабителя, попытавшегося обокрасть его дом. Видеосюжет о происшествии опубликован на официальном YouTube-канале ABC 10 News.
Возвращаясь домой вместе с отцом, Эрнандес заметил незнакомца на заднем дворе. Сперва мужчина объяснил свое вторжение тем, что пытался скрыться от собаки, но спортсмен заметил открытое окно, ведущее в одну из комнат, и заподозрил правонарушение. Преступник попытался убежать, но боец применил свои навыки, сковав движения нарушителя «треугольником».
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