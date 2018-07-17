Российские казахи провели большой курултай в Тюмени

Казахи являются десятым по численности среди всех этносов России.

Конные скачки, национальные спортивные игры, прикладное народное творчество, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Так традиционно проводится курултай. Североказахстанцы привезли в Тюмень своих артистов, но рассказывать о традициях россиянам не пришлось. Курултай здесь проводится 22 года подряд. В нем участвуют представители и других национальностей. Казахи являются десятым по численности среди всех этносов России.

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