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Российские казахи провели большой курултай в Тюмени

Казахи являются десятым по численности среди всех этносов России.

Фото : Вслух.ру17 июля 2018, 23:25

Конные скачки, национальные спортивные игры, прикладное народное творчество, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Так традиционно проводится курултай. Североказахстанцы привезли в Тюмень своих артистов, но рассказывать о традициях россиянам не пришлось. Курултай здесь проводится 22 года подряд. В нем участвуют представители и других национальностей. Казахи являются десятым по численности среди всех этносов России.


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