Британский спасатель подаст в суд на Илона Маска

Рынок уже отреагировал на скандал: к открытию торгов в понедельник акции Tesla упали с 318 до 307 долларов.

Пока герой спасательной операции готовит иск к миллиардеру, его компаньоны пребывают в гневе, сообщает Life.ru.

Илон Маск может потерять место СЕО в Tesla из-за скандала с британским дайвером, которого он назвал "педофилом". Согласно источникам Reuters, инвесторы компании недовольны, что Маск отвлекается от бизнеса.

Ряд аналитиков и инвесторов Tesla сообщил агентству на условиях анонимности, что многих напрягает скандал, связанный с Маском и британским спелеологом. По их мнению, публичные заявления руководителя Tesla мешают ему выполнять свою работу и вредят репутации компании. Например, рынок уже отреагировал на скандал: к открытию торгов в понедельник акции Tesla упали с 318 до 307 долларов. По примерным подсчётам, капитализация корпорации снизилась на 2 млрд долларов.

Акционеры Tesla отказались публично высказываться по ситуации. Джеймс Андерсон, партнёр Бэйли Гиффорда, имеющий четвёртый по размеру пакет ценных бумаг компании, согласился прокомментировать инцидент. По словам Андерсона, случай "весьма прискорбный", а руководство Tesla надеется на мирное решение ситуации. Между тем в Reuters выяснили, что оскорблённый Илоном Верн Ансуорт 19 июля вернётся в Англию, где сделает заявление.

Напомним, что оскорблённый Маском участник спасательной операции в Таиланде Верн Ансуорт может подать на предпринимателя в суд. Ранее Маск очень болезненно отнёсся к критике в свою сторону и не поверил, что Ансуорт принял участие в спасении тайских детей. Миллиардер назвал дайвера "педофилом" в "Твиттере", но позже удалил свой пост.

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