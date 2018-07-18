Аким Семея призвал пострадавших от паводков жителей вернуться домой

Аким города Ермак Салимов встретился с жителями Бобровки.

Во время наводнения в Семее 540 человек, дома которых были подтоплены, разместились в эвакуационных пунктах. Многие до сих пор живут там. Потому что в их домах ведутся ремонтные работы. 77 жителям, проживающим в гостинице «Семей» и в общежитии электротехнического колледжа, сделано предупреждение об освобождении мест 1 августа, передает МИА «Казинформ».

В результате наводнения, произошедшего 29 марта, 540 человек перемещены в безопасное место и размещены в эвакуационных пунктах. Из них большая часть старики, люди с ограниченными возможностями и семьи с новорожденными детьми. Но, несмотря на это, им сделано предупреждение о выселении 1 августа. Узнав об этом, жители выразили недовольство и попросили акима города решить этот вопрос. Аким города Ермак Салимов встретился с жителями Бобровки. Он ознакомился с ходом работ и ответил на вопросы жителей.

«Если в домах завершились работы, то мы попросим жителей вернуться. Так как средства на проживание и питание жителей идут не из акимата. По моему мнению, нельзя считать, что раз здесь есть все необходимое, то можно еще пожить. Мы не можем долгое время нести расходы», - сказал аким города.

Все проживающие в гостинице готовы вернуться в свои дома, но работы в них еще не завершены. Поэтому они заявили о неготовности к переезду. Со своей стороны аким города заверил, что до окончания ремонтных работ жители спокойно будут жить в гостинице и обеспечиваться всем необходимым. Сейчас продолжаются работы по ремонту жилья. Подрядные организации «Сəт Транс» и «Гордорстрой» планируют завершить работы в ближайшее время.

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