Студент сравнил жизнь в Актау с жизнью в Южной Корее

Самая главная ценность в жизни корейцев – семья.

Житель города сравнил жизнь в Актау с жизнью в Южной Корее, передает Zakon.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Игорь Ли, уроженец города у Каспия, уехал учиться в город Конгджу (Южная Корея) пять лет назад. За это время он выявил для себя основные отличия жизни там и в Казахстане в целом.

На данный момент Игорь учится на четвертом курсе. При подборе подходящей страны для обучения, выбор его родителей пал именно на Южную Корею.

"Если честно, я хотел уехать в Европу. Но по причине того, что я и моя семья корейцы, и мы не знаем корейского языка, было принято решение: отправиться именно туда, чтобы я выучил язык и был ближе к корейской культуре. На данный момент в РК много корейских фирм. Поэтому мы сделали вывод, что по приезде проблем с работой не возникнет", - сказал Игорь Ли.

Образование лучше

По мнению Игоря, в образование в Актау пока еще уступает зарубежному. Заграницей, по его словам, больше перспектив и "открытых дорог". Все дело в том, считает молодой человек, что в Казахстане не делают акцент на культурное и духовное развитие молодежи.

"Когда находишься в другой стране, встречаешь много людей со всего света. У каждого ты учишься, твой взгляд на мир меняется, и ты развиваешься как личность", - отмечает Игорь.

Дружелюбнее и почтительнее

Люди в Южной Корее, рассказывает Игорь, могут похвастаться своей выдержкой и воспитанием. В особенности по отношению к иностранцам.

"Они там приветливые очень. И дружелюбные. Улыбаются на людях. Эта разница отлично видна на паспортном контроле. То есть, как это происходит у нас? С выражением лица, будто ты враг народа, тебе грубым тоном скажут: "Паспорт давай". А там наоборот. Хотя, по началу мне казалось, что все жители – двуличные. Все потому, что они улыбаются, но не открываются, нежели казахстанцы. Потом я понял, что это нормально. В дальнейшем они раскрываются и с ними комфортно общаться", - отметил Игорь Ли».

Необходимо уточнить, что в Южной Корее принято кланяться человеку, даже если он старше тебя всего лишь на год.

Практически нет преступности

Безопасность граждан в Южной Корее, как рассказал Игорь, на высшем уровне. Помимо огромного количества камер видеонаблюдения, люди и сами рады помочь полиции. Более того, лишь исключительные единицы осмеливаются нарушить закон. Кстати, в отличии от большинства стран СНГ, в Южной Корее вам ни за что не продадут алкоголь и сигареты без документов.

Меньше безработицы

С работой для иностранцев, по словам Игоря, проблем нет. Любой приезжий может найти работу, даже не зная языка. Сам Игорь опробовал себя в различных сферах: посудомойщик, заготовщик на кухне, официант, менеджер. Сейчас он работает барменом.

"Есть работа для всех иностранцев. Там нет ни национализма, ни расизма. Они спокойно относятся ко всем людям с разных стран. Им не важен ни цвет кожи, ни разрез глаз. Совмещаю работу и учебу. Минимальная зарплата семь долларов в час. Зная язык можно работать на более высокой должности. Корейцы привередливы к работе. Они не сидят сложа руки", - отметил Игорь.

Ко всем, без исключений, иностранцам в Южной Корее, относятся с почтением. Если приехжий плохо владеет корейским языком, то слушатели не перебивают, а трепетно ждут конца предложения, и если что-то не понимают, то переспрашивают до тех пор, пока не поймут.

"Очень вежливые и знают, что такое этикет. В Актау к иностранцам хорошее отношение, но для них это диковинка (экзотика). В Корее это в порядке вещей. Про Актау слышали только от меня, а про наше море говорят, что это самое большое озеро в мире", - рассказал Игорь Ли.

Трудолюбивые и ответственные

Кредо корейцев – выражение "Палли-палли", что означает "быстрее-быстрее". Ни один кореец не делает что-то медленно. У них всегда дела и они не стоят на месте.

"В Актау люди ходят вразвалочку и никуда не спешат. У нас очень размеренный образ жизни. А в Корее даже если в ресторане нет людей, то работники будут протирать столы со внешней стороны. Они не сидят в телефонах не потому что им нельзя, а потому что они должны работать", - говорит Игорь.

Развод - это стыдно

Самая главная ценность в жизни корейцев – семья. Корейцы женятся в позднем возрасте, более осознанном, и не разводятся. Потому что все понимают, что это серьезный шаг. Они боятся чужого мнения и не хотят выглядеть перед старшими плохо.

"Казахов там принимают за китайцев, японцев или узбеков. Последних в Корее очень много, они туда приезжают на заработки. Я же пока хочу вернуться на Родину. Скучаю по Актау, родителям, друзьям и морю. Когда долго находишься в другой стране и приезжаешь на родину, кажется, что даже небо другое. Атмосфера другая, родная", - заключил Игорь Ли.

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