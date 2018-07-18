22-летнюю девушку убили родные брат и мать за ребенка вне брака

У девушки была разбита голова, связаны ноги.

В Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана мать убила собственную дочь за то, что та родила ребенка вне брака. Как сообщили в УВД Ошской области, брат убитой был соучастником, пишет kaktus.media.

Как стало известно, 2 июля этого года недалеко от села Бел Ноокатского района Ошской области на берегу реки было обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данным экспертизы, тело погибшей находилось в воде 10-12 дней.

"У девушки была разбита голова, связаны ноги. В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что ее убили родная мать и брат. Мать призналась, что сбросила дочь в канал, и объяснила это тем, что лишь хотела ее припугнуть", - сообщили в пресс-службе.

По данным милиции, в мае этого года девушка родила ребенка вне брака. Она отдала своего ребенка на усыновление другим людям. Семья не смогла простить девушке такого позора.

Задержанная рассказала, что девушка часто не приходила домой, в последний раз ее привезли из Кызыл-Кии. Родители разведены, но семья благополучная - 47-летняя мать работает учителем в школе. На допросе она пояснила, что связала дочь для того, чтобы та в очередной раз не убежала. 24-летний брат, задержанный за соучастие в преступлении, объяснил свои действия тем, что его единственная сестра опозорила семью.

На данный момент мать и старший брат убитой задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Уголовного кодекса КР. Подозреваемые находятся в ИВС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!