В Усть-Каменогорске женщина едва не спрыгнула с моста

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что женщина уже перелезла через перила.

Полицейские предотвратили суицид в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Сотрудники управления внутренних дел Усть-Каменогорска – младший лейтенант полиции Рустам Агибаев и старший сержант полиции Жасулан Бекболатулы предотвратили попытку суицида, – сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

Как было отмечено, на канал 102 Центра оперативного управление УВД города Усть-Каменогорска поступил звонок от прохожего, который сообщил, что некая женщина собирается спрыгнуть с моста через реку Ульбу.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что женщина уже перелезла через перила. Не растерявшись в критической ситуации, патрульные полицейские предотвратили трагедию.

По данному факту проводится расследование, стражи порядка выясняют, что подтолкнуло женщину к такому отчаянному шагу.

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