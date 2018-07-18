В Усть-Каменогорске женщина едва не спрыгнула с моста
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что женщина уже перелезла через перила.
Полицейские предотвратили суицид в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Сотрудники управления внутренних дел Усть-Каменогорска – младший лейтенант полиции Рустам Агибаев и старший сержант полиции Жасулан Бекболатулы предотвратили попытку суицида, – сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.
Как было отмечено, на канал 102 Центра оперативного управление УВД города Усть-Каменогорска поступил звонок от прохожего, который сообщил, что некая женщина собирается спрыгнуть с моста через реку Ульбу.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что женщина уже перелезла через перила. Не растерявшись в критической ситуации, патрульные полицейские предотвратили трагедию.
По данному факту проводится расследование, стражи порядка выясняют, что подтолкнуло женщину к такому отчаянному шагу.
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