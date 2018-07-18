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Большой крокодил преградил дорогу машине

Мужчины сигналили и кричали, пытаясь заставить его двигаться.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова18 июля 2018, 07:43

Мужчины, возвращаясь с работы в Северной Австралии, сняли на видео крокодила, который преградил дорогу их автомобилю, сообщает Upi.

Пресмыкающееся не спешило разблокировать проезд по дороге, не смотря на то, что мужчины сигналили и кричали, пытаясь заставить его двигаться.

"Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы – его", — заявил автор видео.


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