Большой крокодил преградил дорогу машине
Мужчины сигналили и кричали, пытаясь заставить его двигаться.
Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова18 июля 2018, 07:43
Мужчины, возвращаясь с работы в Северной Австралии, сняли на видео крокодила, который преградил дорогу их автомобилю, сообщает Upi.
Пресмыкающееся не спешило разблокировать проезд по дороге, не смотря на то, что мужчины сигналили и кричали, пытаясь заставить его двигаться.
"Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы – его", — заявил автор видео.
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