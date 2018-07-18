Казахстанец преподнес главную сенсацию Лиги чемпионов

Еще в первом матче команда казахстанского тренера сумела обеспечить себе победу с преимуществом в два мяча.

Казахстанский тренер Владимир Чебурин и его литовская «Судува» вышли победителями из противостояния с кипрским АПОЭЛем, передает СИА «SPORTINFORM».

Еще в первом матче команда казахстанского тренера сумела обеспечить себе победу с преимуществом в два мяча, а в ответном поединке АПОЭЛу удалось забить лишь один гол в ворота литовцев. Этот результат вполне можно назвать близким к сенсационному, так как изначально явными фаворитами пары в первом отборочном раунде Лиги чемпионов выглядели именно киприоты.

Стоит отметить, что в составе «Судувы» выступают сразу два футболиста, хорошо знакомых с чемпионатом Казахстана. В частности, в средней линии литовского клуба действует экс-хавбек «Кайрата» Херсон Асеведо, а в атаке играет бывший «горняк» Михрет Топчагич.

В следующей стадии турнира «Судува» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», которая преодолела сопротивление латвийского «Спартака».



