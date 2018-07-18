В Алматы две пассажирки пострадали в ДТП

Водитель автомобиля бизнес-класса не справился с управлением и вылетел на обочину.

Серьезная автоавария произошла в Алматы по неустановленным пока причинам в ночь на среду, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

ДТП произошло на пересечении улиц Тимирязева и Маркова. Со слов очевидцев, автомашина BMW 5-й серии ехала по Тимирязева в восточном направлении. Проехав лицу Маркова, на затяжном повороте по невыясненным причинам водитель не справился с управлением, машину занесло.

Автомобиль переехал полосу встречного движения, залетел на бордюр и врезался в дерево. Заднюю часть авто подкинуло в воздух и ударило о фонарный столб. Машина полностью деформирована и восстановлению не подлежит.

В результате ДТП пострадали две пассажирки BMW, их с различными травмами госпитализировали. Водитель отделался царапинами.

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