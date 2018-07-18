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Полицейскими установлена личность мужчины, гулявшего по улице Костаная в обнаженном виде

Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Фото : Новости России18 июля 2018, 08:35

Полицейскими установлена личность мужчины, гулявшего по улице Костаная в обнаженном виде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

12 июля 56-летний мужчина, житель города Костаная шел по улице Абая в обнаженном виде. Сотрудниками полиции УВД города Костаная правонарушитель сразу же был задержан. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Хулиганство».


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