Военная полиция разыскивает людей, вымогавших деньги у иностранцев на БАО

Вооружённые люди в форме отобрали у них паспорта и потребовали 100 долларов с каждого.

Военная полиция Комитета национальной безопасности ищет людей, которые вымогали деньги у иностранных туристов. Инцидент произошел на Большом Алматинском озере. Девушку из США и юношу из Малайзии якобы оштрафовали за нарушение пограничной зоны. Вооружённые люди в форме отобрали у них паспорта и потребовали 100 долларов с каждого – якобы молодые люди подошли слишком близко к воде, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Они приехали в Алматы на три дня. Никола из Америки, Лонг Ченг из Малайзии. В день отлета решили посетить БАО, где их якобы оштрафовали за нарушение пограничной зоны. И хотя штраф составляет 12 тысяч тенге, у них запросили в два раза больше. Туристы описали ситуацию и оставили жалобу хостельеру Шакиру Исламбакиеву.

– У них забрали паспорта, не отдавали им паспорта, пока они не заплатят этот штраф. В итоге, они забрали все деньги, которые у них были – это 44 тысячи тенге. Протокол не составили, чек не предоставили, - рассказал владелец хостелов Шакир Исламбакиев.

Шакир добавляет, что неприятности с туристами на БАО происходят постоянно. Представители акимата и пограничных служб обещали установить ограждение и знаки на русском, казахском и английском языках. Сейчас линия, которую нельзя переступать, никак не обозначена.

– Сами службы должны знать, где можно, где нельзя. Наверное, соответствующая работа должна проводиться с самими службами, охраняющими территорию. Люди, которые с автоматами и угрозами вымогают деньги, это незаконно. Люди имеют право жаловаться, - прокомментировал консультант по туризму Еркин Тикенов.

Обманутые туристы редко жалуются в полицию. В среднем, они находятся у нас три дня и не хотят тратить время на разборки. Может, поэтому многие стремятся на них побольше заработать.

По статистике, 90 процентов иностранцев посещают Казахстан только один раз. А ведь на развитие туризма страна ежегодно выделяет миллионы тенге.

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