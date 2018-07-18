Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

Погода без осадков ожидается на севере и крайнем юге страны.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь на крайнем юге, севере и в центре погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами –туман, днем в Карагандинской области местами усиление ветра 18 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Мангыстауской, ночью в Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Костанайской областях – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях на большей части, местами Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, частично облачно.

Погода в Астане днем 25°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 18 июля.

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