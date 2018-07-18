Отличные туфли, надо жене взять: Лавров бросил значительный взгляд на ноги Меланьи Трамп

Как решила общественность, глава российского МИД – настоящий знаток женской красоты.

Накануне, 16 июля, в финском Хельсинки состоялась встреча двух национальных лидеров – Владимира Путина и Дональда Трампа. На встрече президентов России и США обсуждались крайне важные международные вопросы, однако повышенное внимание интернет-пользователей привлек руководитель МИД РФ Сергей Лавров, который в этот же день провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео, пишет eg.ru.

В интернете распространился снимок, на котором можно увидеть Лаврова, бросающего очень выразительный взгляд в сторону сидящей неподалеку супруги главы Белого дома. Как показалось пользователям, министр «пялится» не на что-нибудь, а на ноги Мелании Трамп, обутые в очаровательные лодочки на шпильке.

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В Сети появилось множество комментариев. Общественность заявила, что Лавров – настоящий знаток женской красоты.

«Высший пилотаж дипломатии. Как сказать женщине, что у нее красивые ноги? Так, чтобы «услышал» весь мир, а ты при этом не сказал ни слова!»; «Серега еще тот жук»; «Нормальный мужчина бросает взгляд на красивую женщину рефлекторно, это в природе. Журналисты алчно ловят такие моменты»; «»Вроде лето… тепло, и зачем это она пальто надела», – подумал Лавров»; «Тут невольно взгляд останавливается!» – пишут россияне в Twitter.

Однажды в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов pic.twitter.com/9XncjSrrPF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

Правда, многие отметили, что министр смотрит вовсе не на Меланию Трамп, а на установленную рядом фотоаппаратуру.

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