Президент о Павлодарской области: так должны работать все регионы

Так должны подходить все наши регионы: из того, что добываем, производить продукцию - Президент.

Подводя итоги своего рабочего визита в Павлодарскую область, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в нашем регионе хорошо налажена переработка добываемых здесь полезных ископаемых, сообщает pavon.kz.

Он привел в пример предприятия ТОО "Giessenhaus" и АО "Казэнергокабель", которые посетил 17 июля.

- Раньше мы поставляли глинозем, а теперь производим изделия из алюминия. Я мечтал об этом, и мы сделали, - отметил глава государства. - Здесь я увидел автомобильные покрышки. Казахстан имеет медь, алюминий, - сам бог велел кабели все создавать у нас. Так должны подходить все наши регионы: из того, что добываем, производить продукцию. Мы богаты недрами, у нас есть всё. Это всё в виде сырья. Нужно меньше продавать сырье, больше – перерабатываемую продукцию.

По мнению Назарбаева, необходимо наладить переработку и в сфере сельского хозяйства.

- Мы говорим о повышении производительности труда в сельском хозяйстве в два с половиной раза. Это может создаваться только в условиях переработки, - высказался президент. - Я видел отличные теплицы в Экибастузе, Аксу. Помидоры, огурцы экспортируются, а не только выращиваются в наших суровых условиях зимы. Я всё время привожу в пример Израиль. Они находятся на песках и камнях и нас кормят клубникой. В это надо вкладывать средства. Этой отрасли надо давать ума. Раз Павлодар работает по другим секторам хорошо, и здесь надо поработать.

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