Благодаря этой международной экспедиции будут изучены материалы, архивы сохранившие память о Мукали.

Стартовала уникальная международная экспедиция «Мукали». Об этом стало известно на брифинге, прошедшем в региональной службе коммуникаций Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Международная экспедиция в КНР пройдет в рамках реализации программной статьи Главы государства «Рухани Жаңғыру». Так делегация состоящая из девятнадцати человек отправятся изучать историю о сподвижнике Чингизхана, полководце и правителя Китая Мукали.

Стоит отметить, экспедиция организована акиматом Алматинской области. Люди должны знать о великих людях своего народа, именно под таким девизом делегаты поедут изучать историю, которые до сегодняшнего дня сохранились в местностях КНР.

Изучать исторические местности, сохранившие память о соратнике Чингизхана, будут директор издательства «Жалын», писатель Бексултан Нуржекеев, известный казахстанский художник Жанузак Мусапир, народный артист РК, певец, профессор Нургали Нусипжанов, ректор Евразийской юридической академии, юрист, профессор Жалаири Омрали, Академик художественного искусство Академии Казахстан Марат Нүсіпов , писатель, журналист Ырым Кененбаев, общественный деятель, почетный гражданин Алматинской области Наурыз Кылышбаев, редактор областной газеты «Жетісу», заслуженный деятель культуры РК, писатель Амре Арын, председатель Союза архитекторов Алматинской области Каби Баулыков, также сценаристы, режиссеры и фотографы.

За шесть дней участники экспедиции посетят такие достопримечательности, как: «Великая Китайская стена», «Терракотовая армия», «Большая мечеть Сианя», «Исторический музей провинции Шэньси», «Запретный город», «Национальный музей Китая» и «Мечеть Нюцзе».

Заслуженный деятель Казахстана Омрали Жалаири, подчеркнул, что он очень гордится тем, что он является участником экспедиции.

- Кем был Мұқали? Командиром из племени джалаир, живший в период с 1170 по 1223 годы. Он первый из четырех главных командиров армии Чингисхана. Но это все, что мы знаем. Уверен, что есть еще много нераскрытых тайн. И думаю благодаря историкам мы ее разгадаем. И я очень рад, что нам выпала такая возможность - стать еще ближе к истории. От лица нашей делегации хочу выразить признательность акимату Алматинской области, организовавшие поистине важное мероприятие для всех нас, - подытожил он.

Известный чингисовед, главный редактор областной газеты «Жетысу» Амире Арин в ходе брифинга проинформировал присутствующих о жизни Мукали и сообщил, что по приезде они планируют создать книгу о нем.

По словам руководителя управления внутренней политики Рустама Алпысбаева, благодаря этой международной экспедиции они изучат материалы, архивы сохранившие память о Мукали, за счет чего хотят донести до народа величие предков.

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