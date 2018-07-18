Актюбинская область усиливает работу по Пяти социальным инициативам

Новая ипотечная программа не только улучшит благосостояние населения, но и даст импульс развитию строительной отрасли - Сапарбаев.

Ход реализации в Актюбинской области пяти социальных инициатив Главы государства рассмотрен на совещании под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева, сообщает пресс-служба акима области.

- Наша главная задача – выполнить качественно и в срок все поручения Президента, - отметил, открывая совещание, аким области Бердыбек Сапарбаев.

Пять социальных инициатив, направленных на улучшение благосостояния народа, были озвучены Главой государства в марте этого года. После этого, в рамках инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», Национальным Банком Казахстана была утверждена новая ипотечная Программа «7-20-25». Сегодня для успешной реализации Программы в Актюбинской области проходят разъяснительные встречи с коллективами различных предприятий, в том числе во всех районах области.

В ходе совещания аким области поручил усилить разъяснительную работу по новой ипотечной программе среди очередников на жилье. Также он обратился к участвовавшим в совещании представителям банков второго уровня – участникам программы «7-20-25» – с просьбой оказывать максимальное содействие заемщикам.

- Работайте над исключением длинных бюрократических процедур. Все этапы подготовки и выдачи необходимых потенциальному заемщику документов должны быть максимально оптимизированы, в том числе по срокам, - подчеркнул аким области.

Бердыбек Сапарбаев также отметил, что новая ипотечная программа не только улучшит благосостояние населения, но и даст импульс развитию строительной отрасли. Напомним, что в текущем году по области в эксплуатацию будут введены рекордные 870 тысяч квадратных метров жилья или 8 000 квартир.

Активизировать поручено и работу по микрокредитованию граждан, желающих открыть собственное дело. Отметим, Главой государства поставлена задача увеличить в два раза охват населения микрокредитованием. На эти цели по области в текущем году будет направлено 4,9 млрд. тенге, большую часть средств отдадут на развитие сельского предпринимательства.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы выделения дополнительных образовательных грантов, строительства восьми студенческих общежитий, а также газификации населенных пунктов.

Сегодня природным газом обеспечено 88% от общей численности населения области или более 752 тыс. человек.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Дастана Аманова, до конца этого года завершится газификация сел Аралтобе Айтекебийского и Жазык Хромтауского районов.

Кроме того, продолжается реализация 19 проектов по газоснабжению на общую сумму 6,4 млрд. тенге. С их завершением в 2019 году природный газ станет доступен более 7 тысячам жителей 11 сельских населенных пунктов.

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