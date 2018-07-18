Доллар вырос до 344,18 тенге на утренних торгах

Объем торгов – 51,35 млн тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,18 тенге за доллар (+1,12 тенге), объем торгов – 51,35 млн тенге (+11 800 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4940 тенге за рубль, предложение – 5,5040 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1760 тенге за юань (-0,0560 тенге), объем торгов – 2,150 млн юаней (+650 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 344,3-345,3 тенге, евро - 400,7-402,7 тенге, рос.рубля - 5,5-5,54 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!