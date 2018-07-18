Какой будет погода в ближайшие дни

На юге страны по-прежнему жарко.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 19-21 июля, сообщает Zakon.kz.

Большинство областей Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, распространившегося с северных районов Европейской части России. Поэтому и температура воздуха сохраняется близкой к средним многолетним значениям и немного выше их. На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах возможны только кратковременные грозовые дожди без понижения температуры. А на южные и юго-западные области республики продолжает поступать горячий воздух с районов Ирана. Здесь жарко максимальная температура воздуха ожидается плюс 38…42, в пустынных районах и плюс 45 градусов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!