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Какой будет погода в ближайшие дни

На юге страны по-прежнему жарко.

Фото : express-k.kz18 июля 2018, 12:03

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 19-21 июля, сообщает Zakon.kz.

Большинство областей Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, распространившегося с северных районов Европейской части России. Поэтому и температура воздуха сохраняется близкой к средним многолетним значениям и немного выше их. На фоне повышенного атмосферного давления в отдельных районах возможны только кратковременные грозовые дожди без понижения температуры. А на южные и юго-западные области республики продолжает поступать горячий воздух с районов Ирана. Здесь жарко максимальная температура воздуха ожидается плюс 38…42, в пустынных районах и плюс 45 градусов.


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