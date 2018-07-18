Труп девушки в арыке Алматы: подозреваемый задержан

Продолжается досудебное расследование.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой нашли в арыке в районе улицы Аль-Фараби в Алматы, сообщает Bnews.kz.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

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Со слов знакомой матери умершей девушки, она работала в элитном жилом комплексе сиделкой у пожилой женщины. За день до смерти бывший супруг погибшей сильно её избил. Также со слов знакомой семьи погибшей, у молодой женщины остался шестилетний сын.

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