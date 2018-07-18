Фермер 20 лет откладывал поход к врачу и заработал опухоль размером с голову

Удаленная опухоль весила 1,4 килограмма.

Фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

55-летний мужчина по имени Сомаи (Somai) думал, что опухоль на его теле — всего лишь воспаленная щитовидная железа. Он решил обратиться к врачам только когда новообразование достигло размеров его головы.

По словам врачей, удаленная опухоль весила 1,4 килограмма. Операция длилась три с половиной часа. Образование оказалось доброкачественным.

Врач, проводивший операцию, рассказал, что она была довольно сложной. Опухоль давила на сонные артерии пациента, поэтому решение о том, что его нужно оперировать, приняли незамедлительно.

Фермер признался, что впервые за очень долгое время перестал чувствовать головную боль. На данный момент мужчина восстанавливается после операции, вскоре он отправится домой.

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