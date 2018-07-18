В Карагандинской области начался военно-патриотический сбор «Айбын - 2018»

Сборы «Айбын» проводят в Карагандинской области уже в четвёртый раз. В этом году они продлятся до 21 июля.

Военно-патриотический сбор «Айбын - 2018» проходит на Спасском полигоне в Карагандинской области. В нём участвуют 544 воспитанника военно-патриотических клубов, кадетских классов и школ из 14 областей республики, Астаны и Алматы, сообщает Управление внутренней политики области

Сборы «Айбын» проводят в Карагандинской области уже в четвёртый раз. В этом году они продлятся до 21 июля.

Специальными гостями на церемонии открытия стали Государственный секретарь РК Гульшара Абдикаликова и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

- Нас особенно радует оптимизм и растущее желание юношей и девушек связать жизнь с Вооружёнными Силами Республики Казахстан. Елбасы сказал: «Государство должно думать о безопасности и неприкосновенности границ». Поэтому каждый должен быть готов к ответственной и почётной миссии встать на защиту Родины. Это патриотическая и благородная профессия. Желаю больших успехов, не терять надежды на победу в честной, упорной борьбе, и быть патриотами Казахстана! - сказала Государственный секретарь в приветственной речи.

Глава региона пожелал участникам получить на сборах полезные навыки и достойно пройти проверку собственных сил.А также подчеркнул, что проведение столь масштабных мероприятий - большое доверие и, одновременно, ответственность для Карагандинской области.

- Кто-то назвал «Айбын» кузницей патриотов. Я считаю, что это очень точное определение. Подростки, прошедшие «Айбын», стремятся попасть на службу в вооружённые силы. Участники первых сборов уже служат в рядах Казахстанской армии. Приобретённые здесь опыт и знания помогают им в этом, - сказал Ерлан Кошанов.

После торжественной церемонии открытия для гостей и участников мероприятия военнослужащие изРегионального командования «Астана» провели показательные учения с привлечением военной техники: танков, бронированных автомобилей, вертолётов и боевых самолётов.

По сценарию, на границу Казахстана вторглись террористы, которых необходимо было остановить.

Затем для гостей организовали экскурсию, в ходе которой представили образцы обмундирования солдат Казахстанской армии, оснащения и экипировки, а также продемонстрировали военную технику и приспособления, которые используют служащие вооружённых сил страны.

По завершении экскурсии состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между акиматом Карагандинской области, Министерством обороны РК и Республиканским военно-патриотическим объединением «ЖасСарбаз».

Вечером того же дня гости и участники сборов провели ещё одну, на этот раз неформальную встречу. Подростки задавали вопросы ГульшареАбдикаликовой и ЕрлануКошанову о юности, любимых книгах и лидерских качествах.

После этой беседы для собравшихся выступил известный казахстанский исполнитель ADAM.

Кульминацией вечера стал праздничный салют.

В ближайшие дни участникам предстоят несколько этапов соревнований по военно-прикладным видам спорта, тактические игры, интеллектуальная игра «АйбынДарыны», а также участие в мегафестивале «Голосящий Айбын».

По итогам соревнований наградят лучшие команды и особо отличившихся участников.

В качестве призов организаторы подготовили спортивные тренажёры, домашние кинотеатры и современные стереосистемы.

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