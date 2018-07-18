Какой пароль использовали проститутки Актау

Получив на телефон сообщение со словом «прости», проститутки сразу же приезжали в баню.

Ранее несудимая уроженка Актюбинской области стала фигурантом уголовного дела после того, как в свободное от основной работы время начала подрабатывать сводницей. Об этом «Тумбе» сообщила судья Актауского городского суда Марет Ковраева.

Женщина 43 лет, устроившись в баню в поселке Приморский, параллельно занималась организацией досуга для клиентов. Она пополняла свой карман, предлагая мужчинам молодых проституток.

Понимая, что полиция в любое время может вывести на чистую воду, Л. научилась хитрить – проституткам она отправляла на мобильный телефон сообщение с единственным словом «прости», и те, будучи введенными в курс дела, сразу же приезжали в баню.

Тем не менее, полиции стало известно о том, каким образом подзарабатывает эта предприимчивая дама. В день задержания одному из клиентов она предоставила сразу двух проституток, за что получила вознаграждение в размере 6 тысяч тенге. Тогда-то сводница и была задержана.

Л. стала фигурантом уголовного дела по статье 309 УК РК «организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».

- Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и просила суд не применять к ней строгого наказания. Ей назначен один год лишения свободы условно, - рассказала судья Марет Ковраева.

За Л. установлен пробационный контроль на год, ей запретили посещать определенные места, менять место жительства и работы без уведомления Службы пробации.

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